Мемориалы и памятники героям войны начали приводить в порядок в Воскресенске

Работы по благоустройству и улучшению состояния памятников и мемориалов на территории округа активно ведутся в Воскресенске. Часть из них уже привели в порядок в преддверии 80-летия Великой Победы.

Специалисты муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» провели уборку памятных мест, расположенных в деревнях Степанщино, Чемодурово и Ратчино, а также в селах Косяково и Федино. Они собрали мусор и сухие листья, выполнили опиловку деревьев и вывезли порубочный материал. Ограждения и монументы заново покрасили, чтобы обновить внешний вид памятных мест и защитить их от воздействия окружающей среды.

Работы по благоустройству мемориального комплекса и обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, ведутся и на улице Зайцева в поселке Фосфоритный. Эти мероприятия включают реставрацию и обновление прилегающей территории.