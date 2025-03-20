Мемориалы и памятники героям войны начали приводить в порядок в Воскресенске

Работы по благоустройству и улучшению состояния памятников и мемориалов на территории округа активно ведутся в Воскресенске. Часть из них уже привели в порядок в преддверии 80-летия Великой Победы.
Специалисты муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» провели уборку памятных мест, расположенных в деревнях Степанщино, Чемодурово и Ратчино, а также в селах Косяково и Федино. Они собрали мусор и сухие листья, выполнили опиловку деревьев и вывезли порубочный материал. Ограждения и монументы заново покрасили, чтобы обновить внешний вид памятных мест и защитить их от воздействия окружающей среды.
Работы по благоустройству мемориального комплекса и обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, ведутся и на улице Зайцева в поселке Фосфоритный. Эти мероприятия включают реставрацию и обновление прилегающей территории.
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