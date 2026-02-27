Мэра Бодайбо, где люди месяц жили без отопления в морозы, задержали на рабочем месте

Силовики задержали главу иркутского горпоселения Бодайбо Александра Ботвина прямо на рабочем месте. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Поводом стала коммунальная авария, которая произошла в поселке Артемовский еще в конце января нынешнего года. Морозы до -40 градусов привели к тому, что водопровод в населенном пункте замерз и работа четырех котельных остановилась.

Около месяца жители более чем 140 домов оставались без отопления и воды. В горпоселении ввели ЧС регионального масштаба.

По информации источников, Ботвин собирался отправиться на спецоперацию, пока против него готовили уголовное дело.

Ранее стало известно, что жителям Бодайбо выплатят матпомощь из-за энергетического коллапса. Они получат по 15 тысяч рублей.