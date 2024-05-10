Мэр Томска позвонил ветерану, оставшемуся без воды на параде | 360°

10 мая 2024, 18:05
Мэр Томска позвонил ветерану, оставшемуся без воды на параде
Мэр Томска Махиня позвонил ветерану Бондаренко после инцидента на параде
Мэр Томска Дмитрий Махиня позвонил ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко, который пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде Победы. Об этом глава города написал в Telegram-канале.
По словам Махини, ветерана навестил его заместитель Владимир Радул. Сам мэр убедился в телефонном разговоре, что Бондаренко чувствует себя хорошо.
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Градоначальник добавил, что нужно решить некоторые бытовые вопросы, которые беспокоят ветерана. В частности, его волнует состояние лестницы возле дома.
Махиня пообещал лично приехать к Бондаренко 13 мая. Его будет сопровождать начальник профильного департамента.
Во время проведения парада Бондаренко находился на трибунах. Он ждал, что ему принесут воду, но девушку, которая несла бутылку, попросили уйти. В итоге ветерану потребовалась помощь врачей. В мэрии заявили, что не допускали на трибуну посторонних из соображений безопасности.
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