Мэр Томска позвонил ветерану, оставшемуся без воды на параде | 360°

Общество 10 мая 2024, 18:05 Мэр Томска позвонил ветерану, оставшемуся без воды на параде Мэр Томска Махиня позвонил ветерану Бондаренко после инцидента на параде

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Мэр Томска Дмитрий Махиня позвонил ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко, который пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде Победы. Об этом глава города написал в Telegram-канале.

По словам Махини, ветерана навестил его заместитель Владимир Радул. Сам мэр убедился в телефонном разговоре, что Бондаренко чувствует себя хорошо.

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Градоначальник добавил, что нужно решить некоторые бытовые вопросы, которые беспокоят ветерана. В частности, его волнует состояние лестницы возле дома.

Махиня пообещал лично приехать к Бондаренко 13 мая. Его будет сопровождать начальник профильного департамента.

Во время проведения парада Бондаренко находился на трибунах. Он ждал, что ему принесут воду, но девушку, которая несла бутылку, попросили уйти. В итоге ветерану потребовалась помощь врачей. В мэрии заявили, что не допускали на трибуну посторонних из соображений безопасности.