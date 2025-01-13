Мэр курского Железногорска предложил решить судьбу местной Эйфелевой башни

Мэр Железногорска Курской области Александр Михайлов предложил жителям города решить судьбу местной копии Эйфелевой башни, установленной на улице Ленина. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Предлагаем железногорцам обсудить дальнейшую судьбу этого арт-объекта! Каждый житель города может высказать свое мнение», — заявил градоначальник.

Он напомнил, что башню установили в 2000-х возле французского кафе по инициативе его владельца. Однако со временем кафе закрылось, а за арт-объектом пришлось ухаживать жильцам близлежащего дома, которых это не устраивает, поскольку за башню приходится платить из собственного кармана. Кроме того, с течением времени арт-объект стал ржаветь и ветшать.

В декабре Михайлов на встрече с жителями назвал башню «объектом, позиционирующим вражеские государства, которые сейчас ведут агрессию по отношению к нашей стране».

Ранее иерей из Приморья потребовал от городских властей убрать с привокзальной площади арт-объект в виде персонажа мультфильма «Тайна третьей планеты». Священнику не понравилось, что людей, прибывающих в город, «встречает бес».