Иерей Андрей Васякин обратился к администрации Дальнегорска в Приморском крае с призывом убрать с автовокзала арт-объект в виде персонажа из мультфильма «Тайна третьей планеты» как оскорбляющий чувства верующих. Свою позицию священник изложил в комментарии 360.ru.

«Это самый центр, от которого образовывался наш город. Вот оттуда началось — первый рудник, первый храм, и там самый центр, автовокзал. Это является визитной карточкой нашего города. И когда люди приезжают, и их встречает бес… Демоническое существо, гуманоид — это, по сути, все бесы…» — рассказал отец Андрей.

Он добавил, что в том районе проводятся крестные ходы и что сегодня идет религиозная война, а администрация такими действиями, наоборот, демонизирует город. При этом священник искренне удивился, откуда в СМИ уже попала эта информация, ведь он только накануне подал обращение.

Летом депутат Михаил Матвеев обратился в СК из-за ресторана в Самаре, который он заподозрил в оскорблении чувств верующих из-за использования образа Богородицы в оформлении.