Мэр Белгорода Демидов пожаловался на напугавший горожан дипфейк

Поддельное видео с мэром Белгорода Валентином Демидовым распространилось по городским пабликам, напугав жителей сообщением о массовой эвакуации. Глава города выпустил официальное опровержение в Telegram-канале .

Демидов пояснил, что создатели дипфейка использовали его видео с прошлогодним поздравлением выпускников белгородских школ.

«Прошу, будьте внимательны! Этот видеокомментарий — подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи искусственного интеллекта. Оригинал я записывал в июне 2024 года», — обратился глава Белгорода к жителям.

Он призвал всех ориентироваться на информацию только из официальных источников.

В четверг, 14 августа, Белгород пережил массированный налет беспилотников, сбросивших взрывчатку на улицы. От детонации снарядов пострадали три мирных жителя.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дроны повредили кровлю многоэтажки, торговый объект и частный дом.