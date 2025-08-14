Менеджер Соловьева призвала привлекать в российский бизнес маркетологов, работавших в международных компаниях

В период нестабильности маркетологам и руководителям нужно больше, чем традиционные знания и навыки. Топ-менеджер Елена Соловьева считает, что сейчас особенно важны способность работать в разных областях, адаптивность и умение действовать в условиях ограниченных ресурсов. Об этом пишет Daily Moscow .

«CMO — это уже не просто руководитель коммуникаций. Это бизнес-партнер, продуктолог и аналитик в одном лице, глубоко погруженный в контекст и технологии», — говорит Соловьева.

Среди важных направлений она выделяет: объединение онлайн- и офлайн-маркетинга; работу на разных каналах и комфортный клиентский опыт; максимальный учет индивидуальных особенностей клиентов и ориентацию на них; развитие экосистем и социальной коммерции; рост retail media и использование искусственного интеллекта.

Эксперт отмечает, что сегодня маркетинг служит связующим звеном между потребителями и рынком. Опыт профессионалов, работавших в международных компаниях, может стать существенным преимуществом для российского бизнеса.