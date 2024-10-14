Менеджер «МегаФона» Вишневский рассказал, что замедление работы гаджета происходит из-за ограниченного объема памяти

Менеджер отдела по мобильному оборудованию «МегаФона» Антон Вишневский в беседе с RT объяснил, почему со временем происходит замедление работы гаджета и как настроить его на более эффективную работу.
По словам эксперта, любой гаджет начинает работать медленнее из-за ограниченного объема памяти. Когда она почти полностью занята, у устройства остается меньше пространства для обработки данных.
Вишневецкий призвал пользователей обновлять устройство до последней доступной версии операционной системы, поскольку она повышает производительность и увеличивает срок службы батареи. Он также посоветовал следить за памятью телефона и периодически удалять ненужные файлы.
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