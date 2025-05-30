Мемориал в память о репрессированных священниках убрали в храме во Владимире

Из католического храма Пресвятой Девы Марии Святого Розария во Владимире потребовали убрать икону и мемориал в память о репрессированных священниках. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В храме подтвердили журналистам, что уже убрали икону новомученика Климентия Шептицкого и мемориальную доску в память о репрессированном священнике Мечисловасе Рейнисе.

Также там отметили, что за несколько дней до этого прислали постановление прокуратуры с требованием убрать икону и доску. Конкретных причин не назвали.

Кроме того, в 2023 году на Князь-Владимирском кладбище убрали мемориальный комплекс жертвам советских репрессий, а мэр Дмитрий Наумов тогда заявил, что «каких-то героев там нет».

Ранее депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов предложил ввести систему QR-кодов для пожертвований в храмах Русской Православной Церкви. По его словам, это облегчит доступ к возможности поддержать религиозные учреждения.