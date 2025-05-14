Депутат Иванов предложил внедрить систему QR-кодов в храмах РПЦ

Депутат Брянской областной Думы и руководитель общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил внедрить повсеместно систему QR-кодов для совершения добровольных пожертвований в храмах Русской Православной Церкви. Об этом сообщил RT .

По его мнению, данная инициатива облегчит доступ к возможности поддержать религиозные учреждения современным молодым поколением, предпочитающим безналичные формы расчетов через мобильные телефоны.

Иванов высказал идею после собственного опыта использования QR-кода в одном из храмов на праздник Пасхи, отметив простоту и безопасность такого способа внесения пожертвования.

«Предлагаю Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций оказать поддержку Русско-Православной Церкви в широкомасштабном развертывании QR-кодирования для удобства верующих по всей стране», — заявил он.

При этом политик убежден, что установка одного общего QR-кода для прихода или нескольких ключевых икон сможет исключить создание очередей и позволить посетителям совершать взносы свободно и оперативно.