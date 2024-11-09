«Мелодия нашей страны». Путин поздравил Пахмутову с юбилеем
Путин поздравил Пахмутову с 95-летием и назвал певицей эпохи
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летним юбилеем и назвал «певцом целой эпохи». Об этом он заявил в своем видеообращении на юбилейном вечере композитора в Большом театре в Москве, сообщили «Известия».
«Вы певец целой эпохи. Она звучит в ваших мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью. Вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что жизнеутверждающий настрой Пахмутовой отражается в ее произведениях.
На творческом вечере композитора побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что ее песни любят люди разных поколений «не только в России, но и за пределами страны».
Также Путин присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Композитор была удостоена звания за многолетнюю творческую работу и особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства.