«Мелитопольская черешня» официально появилась в новых регионах
Роспатент зарегистрировал бренд «Мелитопольская черешня» в новых регионах
В новых регионах России зарегистрировали бренд «Мелитопольская черешня». Сообщение об этом появилось на сайте Роспатента.
Служба выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ягоды выращенной в Мелитопольском районе черешни содержат множество витаминов и полезных веществ, а также обладают уникальным вкусом и ароматом.
Руководитель Роспатента Юрий Зубов прокомментировал выдачу патента. По его словам, статус регионального бренда поможет местным производителям продвигать свои товары.
«Оценить преимущества такого маркетинга теперь сможет мелитопольская черешня», — подчеркнул Зубов.
В регионе также продолжили восстанавливать разрушенные объекты. По данным Минстроя, в Запорожской и Херсонской областях специалисты реконструировали 12 дорог. Всего в новых регионах строители отремонтировали почти 415 трасс и мостов.