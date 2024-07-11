«Мелитопольская черешня» официально появилась в новых регионах

Роспатент зарегистрировал бренд «Мелитопольская черешня» в новых регионах

Фото: Unsplash

В новых регионах России зарегистрировали бренд «Мелитопольская черешня». Сообщение об этом появилось на сайте Роспатента.

Служба выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ягоды выращенной в Мелитопольском районе черешни содержат множество витаминов и полезных веществ, а также обладают уникальным вкусом и ароматом.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов прокомментировал выдачу патента. По его словам, статус регионального бренда поможет местным производителям продвигать свои товары.

«Оценить преимущества такого маркетинга теперь сможет мелитопольская черешня», — подчеркнул Зубов.

В регионе также продолжили восстанавливать разрушенные объекты. По данным Минстроя, в Запорожской и Херсонской областях специалисты реконструировали 12 дорог. Всего в новых регионах строители отремонтировали почти 415 трасс и мостов.

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