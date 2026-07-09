«Мегамаркет»: самым популярным товаром с началом жары стал увлажнитель воздуха

С наступлением жаркой погоды многие россияне начали искать способы сделать свое жилье более комфортным. Аналитики маркетплейса «Мегамаркет» выяснили, что самым популярным товаром стали увлажнители воздуха стоимостью около 900 рублей. Об этом написала «Москва 24» .

Многие жители страны готовятся к лету, покупая бытовую технику для дома. Увлажнители, очистители воздуха и кондиционеры составляют 70% от всех заказов сезона. На втором месте по популярности находятся вентиляторы (18%), далее следуют средства от комаров и других насекомых (7%), а также формы и пакеты для льда (5%).

Эксперты отмечают, что средний чек значительно варьируется в зависимости от категории товара. Например, траты на очистители воздуха составляют около 30 тысяч рублей, в то время как увлажнители обходятся в среднем в 4 тысячи, а вентиляторы — в 6,5 тысячи.

Наибольшую активность в покупках проявляют люди в возрасте от 35 до 44 лет — они составляют 44% всех заказов. Это связано с тем, что в этом возрасте россияне активно занимаются обустройством своего жилья. За ними идут покупатели в возрасте от 25 до 34 лет (27%) и от 45 до 54 лет (18%). Клиенты старше 55 лет формируют примерно 7% заказов, а молодежь до 24 лет — около 4%.

Процесс подготовки к жаркому сезону начинается еще в марте, а к концу мая число покупок почти утраивается по сравнению с первыми неделями весны. Пик спроса приходится на июнь и июль, после чего интерес снижается.