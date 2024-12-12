«Мегамаркет»: одними из самых популярных украшений к Новому году стали елочные игрушки в ретро стиле

Елочные игрушки в советской стилистике вошли в рейтинг самых популярных новогодних украшений. Повышенным спросом также пользуются изделия с изображением символа года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Мегамаркета».

Аналитики отметили, что россияне начинают проявлять интерес к товарам для Нового года уже в сентябре. Пик спроса наблюдается в декабре. В этом году в 2,5 раза чаще покупают фигурки оленей, змей, ангелов и сосулек.

Среди самых востребованных цветов — красный, белый и золотой. Не утратили популярности и классические фигуры Деда Мороза и Щелкунчика. Их покупают в 2,4 раза чаще, чем обычные украшения на елку.