Синоптики пообещали жителям Ставрополья дожди и жару до +34 градусов
В Ставропольском крае до конца недели будет жаркая и дождливая погода. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на региональных синоптиков.
Температура воздуха будет подниматься до +34 градусов. Кроме того, все три дня в разных районах региона будут идти дожди. В воскресенье также будет град.
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