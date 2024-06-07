Синоптики пообещали жителям Ставрополья дожди и жару до +34 градусов

В Ставропольском крае до конца недели будет жаркая и дождливая погода. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на региональных синоптиков.

Температура воздуха будет подниматься до +34 градусов. Кроме того, все три дня в разных районах региона будут идти дожди. В воскресенье также будет град.

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