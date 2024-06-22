Медведев запостил в англоязычный Telegram-канал фото Байдена в виде скелета

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев завел новый Telegram-канал на английском языке. В первом посте он поприветствовал всех, кто говорит по-английски, и там же выложил фото президента США Джо Байдена в виде скелета.

О появлении нового канала Медведев также сообщил и на своей основной площадке в Telegram.

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал он.

Вскоре после первого приветственного сообщения с изображением Байдена в образе живого трупа зампред СБ опубликовал еще один пост о том, что американцы продолжают держать всех за полных придурков.

В основном канале политика этот текст появился накануне. Медведев прошелся по предложению Штатов обсудить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По оценке зампреда, американцы просто окончательно оборзели.

На момент написания новости на новый канал Медведева подписались уже 8938 человек.