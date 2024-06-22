Медведев запостил в англоязычный Telegram-канал фото Байдена в виде скелета
Медведев завел новый Telegram-канал специально для англосаксов
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев завел новый Telegram-канал на английском языке. В первом посте он поприветствовал всех, кто говорит по-английски, и там же выложил фото президента США Джо Байдена в виде скелета.
О появлении нового канала Медведев также сообщил и на своей основной площадке в Telegram.
«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал он.
Вскоре после первого приветственного сообщения с изображением Байдена в образе живого трупа зампред СБ опубликовал еще один пост о том, что американцы продолжают держать всех за полных придурков.
В основном канале политика этот текст появился накануне. Медведев прошелся по предложению Штатов обсудить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
По оценке зампреда, американцы просто окончательно оборзели.
На момент написания новости на новый канал Медведева подписались уже 8938 человек.