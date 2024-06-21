«Держат всех за придурков». Медведев назвал США оборзевшими циничными тварями

Медведев после предложения США по ДСНВ назвал их оборзевшими и циничными

США, которые предлагают России обсуждать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, окончательно оборзели, заявил в своем Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его оценке, американцы продолжают «держать всех за полных придурков».

Чтобы цинизм поведения США был понятнее, Медведев предложил представить, что нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с тем, чтобы вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия.

«Типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего? А вот США вполне серьезно предлагают нам договариваться по вопросу нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений», — возмутился политик.

То есть, по мнению американских властей, это совершенно нормальная линия — поставлять Украине все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с Россией обсуждать новый ДСНВ.

«Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — подчеркнул он.

В противном случае, продолжил зампред СБ, все должно развиваться совсем по другому сценарию, и в США, как в 50-60-х годах прошлого века, начали строить бункеры от русских бомб и ракет, пребывая в тотальном психозе.

«Пусть волнуется вся их элита! Пусть дрожат и трясутся, гниды!» — заключил Медведев.