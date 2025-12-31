Медведев в новогоднем обращении заявил о связи поколений россиян

Уходящий 2025 год стал для россиян особенным. Он продемонстрировал настоящую связь поколений. С таким заявлением в новогоднем обращении выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .

Он напомнил, что уходящий 2025-й получил статус Года защитника Отечества и 80-летия Победы.

«Мы увидели, что время не разъединяет поколения, а сближает их. Подвиги тех, кто отстоял свободу Родины в суровое время Великой Отечественной войны, и мужество тех, кто защищает Россию от врагов сегодня. Это наш общий путь. Одна нравственная высота и единая ответственность за будущее нашей страны. Код русского мира», — заявил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что благодарен тем, кто встречает Новый год на фронте и трудится в тылу, приближая долгожданную победу.

«Трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нашего нового опыта, на основании которого мы уверенно идем вперед», — добавил Медведев.

Он добавил, что желает благополучия каждой семье и всей стране.

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем жителям страны счастья и вдохновляющей любви.

Он подчеркнул, что каждый может рассчитывать на помощь и поддержку тех, кто находится рядом, потому что вся Россия — большая и сплоченная семья.

Поздравление главы государства показали для жителей Камчатки и Чукотки.