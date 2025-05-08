Медведев раскритиковал книги про «Гарри Поттера»

Медведев: «Гарри Поттер» не имеет отношения к жизни детей в России

Книги о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг и подобные произведения не связаны с реальной жизнью российских детей. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на встрече с писателями. Его слова привели в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Произведения типа „Гарри Поттера“ никакого отношения к жизни российских детей не имеют. Нужно вести в стране работу по детской литературе», — сказал он.

Медведев отметил, что в России необходимо организовать системную работу по развитию детской литературы. Он отметил, что произведения о героях СВО особенно важны сейчас для нашей страны.

Также глава Совбеза предложил создать специальный сайт, где соберут очерки о героях СВО.

Политик выразил готовность оказать поддержку инициативе об организации форума, объединяющего писателей с патриотическим мировоззрением. Кроме того, он поддержал предложение о создании литературных мастерских для русских писателей и поэтов в других странах.

«Гарри Поттер» входит в список самых популярных зимних фильмов среди россиян, писал Life.ru. При этом в период праздничных выходных на экранах стали чаще показывать киноклассику из СССР.