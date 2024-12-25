Life: большинство россиян на новогодних каникулах будут смотреть советские комедии и мультфильмы Disney

Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома. Для 56% граждан предстоящий отдых — это возможность расслабиться, выспаться и насладиться просмотром любимых фильмов. При этом чаще всего в праздничные дни будет появляться киноклассика из СССР. Об этом говорит опрос, результаты которого стали известны Life .

Как выяснили эксперты бренда STARWIND, 60% респондентов планируют проводить время перед телевизором за просмотром советских комедий. Ещё 42% отдают предпочтение новогодним передачам. Также в список самых популярных зимних фильмов с результатом 25% вошли «Один дома», «Гарри Поттер», «Властелин колец». А вот «Елки», «Хроники Нарнии», «Чарли и шоколадная фабрика» и мультфильмы Disney будут пересматривать лишь 15% опрошенных.

Активно же проведут новогодние праздники 22% россиян, которые посвятят свой отдых зимним видам спорта. Еще 20% займутся саморазвитием и чтением. Среди респондентов оказалось немало путешественников. Так, 10% опрошенных отправятся в поездки по России, а 8% улетят за границу. Столько же людей проведут первые январские дни на работе.