Медведев призвал вести «разговор на принципах» с брендами, решившими вернуться в Россию

Медведев: желающие вернуться в Россию компании будут ждать отмашки от начальства

С иностранными компаниями, которые «оставили приоткрытой дверь для возврата» в Россию, нужно вести отдельный разговор. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Зарубежные бренды лишь «неформально прощупывают почву». Эти компании будут ждать отмашки от начальства для возвращения на российский рынок, считает Медведев.

«Скорее всего, захотят вернуться те, кто ушел, но оставил приоткрытой дверь для возврата (сохранил опцион и прочее). С ними нужно вести отдельный разговор на принципах, которые позавчера изложил глава государства, встречаясь с РСПП», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он также напомнил, что еще никто из покинувших Россию иностранных брендов не обращался официально насчет возвращения. Некоторые западные предприятия вовсе не вернутся на отечественный рынок, считает Медведев.