Медведев призвал лишать иностранцев гражданства, полученного с нарушением закона

Иностранцев, которые получили российское гражданство с нарушениями закона, нужно лишать его. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии.

Он подчеркнул, что ответственность за подобные нарушения должны нести не только сотрудники миграционных органов, но и те, кто воспользовался незаконными услугами. Медведев призвал аннулировать разрешения, которые выдавались таким гражданам, а также высылать их из страны.

«И возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона», — сказал зампред Совета безопасности.

Ранее в Госдуме предложили ввести квоту по количеству мигрантов в одном регионе. Депутаты направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.