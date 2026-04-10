Медведев предложил рассмотреть создание центра анализа биоугроз в России

Медведев: надо подумать над созданием центра анализа биоугроз в России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил задуматься над созданием в стране центра анализа биологических угроз. Заявление прозвучало на заседании межведомственной комиссии Совбеза.

Медведев указал на то, что в России удалось создать надежную систему реагирования на угрозы в сфере биологической безопасности, но необходимо продолжать мониторинг и работу по своевременному прогнозированию вызовов. Нужно быть максимально внимательными, особенно с учетом того, что продолжается спецоперация, отметил зампред Совбеза.

«Надо подумать над организационными мерами работы, над созданием центра анализа и моделирования биологических угроз или чего-то подобного, что позволит нам эти задачи решать», — констатировал он.

Дмитрий Медведев также заявил, что в ходе СВО удалось получить доказательства того, что в лабораториях на Украине производили компоненты биологического оружия. По его словам, речь шла о недопустимых рисках для безопасности России.