Медведев пожелал адского пламени выданным Западу предателям России

Россия получила большую выгоду от прошедшего в аэропорту Анкары обмена. В страну вернулись настоящие патриоты, которые с риском для жизни работали на благо отечества. Взамен Россия избавилась от предателей, которые своей целью поставили разрушение собственной страны. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что работа разведчиков может не нравиться, но она является необходимой для всех стран, а сотрудники этой сферы для родины всегда остаются героями. Поэтому претензий к осужденным за шпионаж в России иностранцам у него нет.

Но предавших свою страну соотечественников, освобожденных в рамках обмена, Медведев не простил.

«Скажем прямо: они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова. Они — экзистенциальная угроза существованию нынешней России. Они — сервильная обслуга наших врагов», — написал политик.

Медведев подчеркнул, что это относится и к представителям рвущейся к власти несистемной оппозиции и просто ненавидящих собственную страну, которые положили все силы на уничтожение мира и устоев общества.

Заместитель председателя Совета безопасности пожелал попавшим в обменный список заключенным россиянам и дальше мечтать о развале страны, но не забывать о конечности своей жизни.

«Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче. А в общем — пусть горят в аду!» — подытожил Медведев.

Большой обмен заключенными прошел в аэропорту Анкары 1 августа. В нем участвовали Россия, Белоруссия и несколько западных стран.

В рамках сделки в Россию вернулись восемь осужденных или арестованных соотечественников и двое детей. Взамен США и Германия получили 16 человек, приговоренных к реальным срокам за шпионаж, государственную измену, сотрудничество с нежелательными организациями и другие преступления.