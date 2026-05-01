Медведев пошутил о влиянии цифровизации на почерк врачей

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пошутил, что из-за цифровизации неразборчивый почерк врачей станет еще непонятней. Он сказал об этом во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости» .

Он уточнил, что не поддерживает дублирование работы, но в сфере здравоохранения необходимо «не расстраивать и самих пациентов». По его словам, нужно сохранить возможность выбора между цифровой и письменной формой.

Медведев назвал переход в цифру «абсолютно правильным путем», но уточнил, что традиционный формат нужен людям, которые не очень доверяют технологиям.

«Единственное, что я думаю, в конечном счете врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно», — иронично отметил он.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты проработают меры для снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей.