ГД проработает идеи по снижению бюрократической нагрузки на учителей и врачей

Депутаты Госдумы проработают предложения по снижению бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Такое заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в МАХ .

«Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса», — подчеркнул спикер ГД.

По его словам, перед профильными комитетами уже поставили соответствующую задачу. Володин провел опрос на тему бюрократической нагрузки на учителей. Более 65% участников отметили, что нагрузка не изменилась, 29% — что стала больше.

О подобной проблеме сообщают и представители медицинского сообщества. Это говорит о необходимости принятия мер по снижению документационной нагрузки в сферах здравоохранения и образования.

Утром 28 апреля Володин поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд, преданность делу и профессионализм.