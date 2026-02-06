Медведев пошутил на награждении Михалкова о перепуганных бесах

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на церемонии награждения литературной премии «Слово» пошутил о перепуганных бесах. Так он отреагировал на вручение гран-при режиссеру и автору программы «Бесогон» Никите Михалкову, сообщило РИА «Новости» .

«Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», — сказал Медведев.

Михалков сделал тревожное предупреждение о России еще в 2023 году. Оно прозвучало на XI Петербургском международном юридическом форуме. Режиссер напомнил участникам встречи о планомерной работе стран Запада над разрушением страны. По его словам недруги атакуют не государственность, а веру.