Медведев ответил на вопрос, стал бы он нажимать на «красную кнопку»

Любой лидер ядерной державы не может исключить потенциальное использование такого оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС , Reuters и проектом Wargonzo.

Основатель проекта WarGonzo Семен Пегов спросил у политика, смог бы он «нажать ту самую кнопку».

«Человек, который дал согласие баллотироваться и избранный на должность президента ядерной страны, любой страны с соответствующим видом оружия, такого для себя исключать не может», — ответил Медведев.

В 2008—2012 политик занимал должность президента России. Он признался, что в тот период участвовал во всех положенных учениях, включая тренировки с ядерным оружием.

«Наши ядерные силы, стратегические ядерные силы развиваются, поэтому, естественно, этого исключать никогда нельзя. Но, не дай Бог, чтобы до этого дошло», — сказал политик.

Ранее замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что в Европе не осознают, как сильно совокупный ядерный потенциал Франции и Британии уступает российскому. У этих стран есть около 280-290 ядерных боезарядов, а у России их гораздо больше.