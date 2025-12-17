Европейские политики не принимают во внимание тот факт, что совокупный ядерный потенциал Франции и Британии значительно уступает российскому. Об этом в эфире программы «Формула смысла» заявил экс-начальник международно-договорного управления, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он объяснил, что в Великобритании и Франции есть примерно по 280-290 ядерных боезарядов, в то время как у России их на порядок больше.

«Я уже не говорю о мощи ядерных зарядов. Мы их просто уничтожим», — отметил Бужинский.

По его словам, обзавестись ядерным оружием собирается и Германия, но эти планы не смогут осуществиться из-за позиции Белого дома. Генерал уточнил, что США никогда не позволят немецкому руководству воплотить эту идею в жизнь.

Ранее официальный представитель Кремля напомнил слова президента Владимира Путина о ядерных испытаниях в других странах. Глава государства отмечал, что Россия будет действовать в таких случаях зеркально.