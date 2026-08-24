Медведев объяснил, почему важные поручения лучше доверять женщинам

Женщины зачастую лучше справляются с ответственными задачами. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с активистами женского движения партии.

Глава Совбеза подчеркнул, что женщины активно участвуют в общественной и политической жизни страны, а также в управлении государственными и хозяйственными процессами.

«Даже мой личный опыт свидетельствует, вот если нужно что-то сделать так, по-серьезному, по-настоящему, очень часто нужно в качестве исполнителя тех или иных важнейших решений выбирать женщину. Потому что она сделает качественно», — сказал Медведев.

При этом он добавил, что каждая женщина самостоятельно определяет баланс между общественной деятельностью и личной жизнью.

В ходе встречи Медведев также отметил, что Россия способна победоносно завершить СВО в ближайшем будущем. По его словам, этому способствует продвижение отечественных технологий.