Медведев назвал память о Великой Отечественной войне опорой для России

Память о Великой Отечественной войне служит опорой для России, которая позволяет решительно противостоять тем, кто снова готов поднять нацистские знамена. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы».

«Во многих, почти во всех семьях есть свои герои-фронтовики, их биографии и подвиги — наше общее прошлое, наша духовная опора, которая помогает строго разделять добро и зло», — сказал он.

Также Медведев назвал Великую Отечественную войну важнейшей частью национальной памяти. Он отметил, что в России будут планомерно проводить работу по сохранению памяти о героях страны.

«Диктант Победы» — это значимая часть масштабной деятельности «Единой России» по сохранению исторической памяти, отметил зампред Совбеза. Депутаты продолжат заботиться о мемориалах и памятных местах, связанных с подвигом бойцов и тружеников тыла.

В этом году «Диктант Победы» проходит 24 апреля. Главной темой объявили 130-летие со дня рождения маршала Георгия Жукова.