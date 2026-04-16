Патриотический диктант по истории ВОВ пройдет в Химках 24 апреля

Химки 24 апреля присоединятся к международной акции «Диктант Победы». Жители смогут проверить знания по истории Великой Отечественной войны как очно, так и онлайн.

В округе организуют 37 площадок, преимущественно на базах школ и вузов. Традиционно одна из самых ярких локаций — аэропорт Шереметьево. Выбрать подходящую площадку можно на официальном сайте акции.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» уже 20 лет и превратилось в глобальное событие.

«Для нас это уже не просто акция — это внутренняя потребность помнить и благодарить тех, благодаря кому мы живем сегодня. „Диктант Победы“ помогает сохранить эту связь поколений и напоминает, какой ценой была достигнута победа», — поделилась исполняющая обязанности руководителя химкинского отделения «Молодой гвардии» Анастасия Подгорная.

Диктант в этом году проходит в честь 130-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Задания будут посвящены основным событиям войны, а отдельный блок затронет подвиги бойцов специальной военной операции.

«Главная задача диктанта — сохранить историческое наследие и передать правду следующим поколениям. Только в прошлом году около 3 миллионов человек из 97 стран проверили свои знания на более чем 35 тысячах площадок по всему миру», — отметил депутат партии «Единая Россия» Руслан Шаипов.

Участники не только проверят знания, но и напишут письма поддержки бойцам специальной военной операции. Также в регионе состоится интеллектуальная игра «1418» на тему исторического единства народов.