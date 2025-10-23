Медведев напомнил мигрантам, когда нужно уезжать из России

Находящиеся в России мигранты могут не покидать страну до тех пор, пока не истечет их трудовой договор. Об этом заявил в мессенджере MAX зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что после истечения трудового договора иностранцам нужно уехать из России.

«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — объяснил зампред Совбеза.

Медведев также напомнил о напряженности в обществе из-за мигрантов-нелегалов. По его словам, бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам России, поэтому ее нужно пресекать.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал ограничить число мигрантов в домах. Он рассказал, что некоторые иностранцы устраивают в многоэтажках частные хостелы «для своих». Политик отметил, что мигрантов становится все больше, а их нелегальные общежития создают неудобства для жителей.