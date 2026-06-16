«Просвещение» напечатало учебник по обществознанию под редакцией Медведева

Издательство «Просвещение» напечатало учебник по обществознанию для девятых классов под редакцией зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Об этом сообщил ТАСС .

Он состоит из пяти глав и 23 параграфов. Медведев не только редактировал учебник, но и написал к нему вступительное слово. При этом зампредседателя Совбеза отказался от гонорара за свою работу.

Планируется, что учебник начнут использовать в школах с 1 сентября. Целью авторов было создать современное пособие, отвечающее вызовам, стоящим перед подростками.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого школьного учебника по физкультуре. По его словам, этот предмет не менее важен, чем те, которые сдают в рамках ЕГЭ.