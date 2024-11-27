Медведев анонсировал эксперимент по ужесточению миграционного контроля

Российское руководство планирует поставить под жесткий контроль все случаи въезда в страну мигрантов. Будет отслеживаться и их дальнейшее перемещение по регионам, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» .

Контролировать въезд мигрантов планируется при помощи современных технологий. Старт эксперимента с новыми правилами для приезжих начнется уже с 1 декабря — они будут действовать в столичных аэропортах и на пункте пропуска в Оренбургской области.

Желающим въехать в Россию через Москву мигрантам будет выдаваться специальная электронная карта. Одна из профильных столичных структур займется и геномной регистрацией таких людей.

В результате этих действий российские власти намереваются сформировать четкую систему идентификации всех мигрантов. Каждый иностранный гражданин получит персональный цифровой профиль, что упростит контроль за его перемещениями.

В ноябре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что России нужны трудовые мигранты для динамичного развития. Высказывался о приезжающих на российскую территорию иностранных гражданах и Дмитрий Медведев.