Медведь из Красноярского края «станцевал» и попал на видео

Фотоловушка запечатлела «танцующего» медведя в Тунгусском заповеднике Красноярского края. Видео с животным опубликовали в официальной группе заповедника во «ВКонтакте» .

На кадрах видно, как дикое животное подошло к стволу дерева и начало активно об него тереться. Специалисты объяснили такие действия тем, что медведь метит территорию, чтобы сообщить сородичам о своем статусе. Кроме того, он засмаливает шерсть, чтобы его не кусали комары и мошки.

Аналогичную сцену фотоловушка запечатлела в Алтайском заповеднике. На видео два медвежонка по очереди трутся о ствол дерева. Тем самым они оставили на коре запаховые метки. Медвежата учатся этому с раннего возраста, наблюдая за матерью.

Ранее на Камчатке высокая береза спасла грибника от медведя. ЧП произошло в городе Вилюченске.