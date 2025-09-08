«Медуза» из-за нехватки денег начала угрожать бывшему редактору

«Медуза»* потребовала от Сапожникова удалить публикации в соцсетях о его иске к изданию. В противном случае издание пообещало подать ответное обращение в суд.

Сапожников в своем Telegram-канале разместил несколько постов, которые показались руководству СМИ неприемлемыми.

«Связанные с массовым увольнением журналистов судебные разбирательства и публичные скандалы отталкивают потенциальных финансовых доноров», — отметил источник.

Массовые сокращения в «Медузе»* произошли в феврале 2025 года. Сапожников отмечал, что причину увольнения ему не объяснили, после чего журналист обратился в трудовую инспекцию и полицию Латвии.

Ранее против основателя «Медузы»* Галины Тимченко** завели уголовное дело.

*Признано иностранным агентом и внесено в реестр нежелательных организаций.

**Признана иностранным агентом.