«Медуза» из-за нехватки денег начала угрожать бывшему редактору
RT: из-за тяжелой финансовой ситуации «Медуза» угрожает судом экс-сотруднику
Руководство иноагентского издания «Медуза»* пригрозило судом бывшему редактору Петру Сапожникову. Скандал помешает латвийскому СМИ найти новых спонсоров, заявили RT источники.
«Медуза»* потребовала от Сапожникова удалить публикации в соцсетях о его иске к изданию. В противном случае издание пообещало подать ответное обращение в суд.
Сапожников в своем Telegram-канале разместил несколько постов, которые показались руководству СМИ неприемлемыми.
«Связанные с массовым увольнением журналистов судебные разбирательства и публичные скандалы отталкивают потенциальных финансовых доноров», — отметил источник.
Массовые сокращения в «Медузе»* произошли в феврале 2025 года. Сапожников отмечал, что причину увольнения ему не объяснили, после чего журналист обратился в трудовую инспекцию и полицию Латвии.
Ранее против основателя «Медузы»* Галины Тимченко** завели уголовное дело.
*Признано иностранным агентом и внесено в реестр нежелательных организаций.
**Признана иностранным агентом.