Мединского пригласили в зоопарк восполнить пробел в знаниях
Директор Московского зоопарка Акулова позвала Мединского посмотреть на капибар
Помощник президента России Владимир Мединский признался, что не знал о существовании капибар. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале пригласила его посмотреть на этих животных вживую.
Она рассказала, что познакомилась с Мединским в Музее военной истории Российского военно-исторического общества. Признание чиновника в том, что он не знал о существовании капибар, удивило директора зоопарка. Акулова пригласила его вместе с семьей на персональную экскурсию.
«Мы с огромным удовольствием познакомим вас с теми самыми капибарами, покажем других удивительных животных и просто отлично проведем время», — заявила она.
О том, что капибары реально существуют, Мединскому рассказала дочь. Он признался журналистам, что считал их пушистыми игрушками наподобие Чебурашки.
В Московском зоопарке содержатся капибары Кузьма и Малая с детенышами. Они любят есть кукурузу, плавать по рву и греться на солнце.