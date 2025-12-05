Мединского пригласили в зоопарк восполнить пробел в знаниях

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что не знал о существовании капибар. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале пригласила его посмотреть на этих животных вживую.

Она рассказала, что познакомилась с Мединским в Музее военной истории Российского военно-исторического общества. Признание чиновника в том, что он не знал о существовании капибар, удивило директора зоопарка. Акулова пригласила его вместе с семьей на персональную экскурсию.

«Мы с огромным удовольствием познакомим вас с теми самыми капибарами, покажем других удивительных животных и просто отлично проведем время», — заявила она.

О том, что капибары реально существуют, Мединскому рассказала дочь. Он признался журналистам, что считал их пушистыми игрушками наподобие Чебурашки.

В Московском зоопарке содержатся капибары Кузьма и Малая с детенышами. Они любят есть кукурузу, плавать по рву и греться на солнце.