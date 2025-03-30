Первые прогулки капибар по уличному вольеру в Московском зоопарке сняли на видео

С приходом тепла капибары Кузьма и Малая с детенышами из Московского зоопарка вышли в уличный вольер. Посетители могут застать их при температуре выше +10 градусов, сообщила пресс-служба зверинца.

Зоологи обустроили для капибар ров, так как эти животные любят плавать. Его заполнят водой позднее, когда на улице станет еще теплее. А пока семейство греется под солнцем и общается с соседями — викуньей, ламой и гуанако.

Кроме того, специалисты Московского зоопарка устраивают для капибар тренировки. Грызунов учат взвешиваться, участвовать в ветеринарных осмотрах и следовать за людьми. За послушание животные получают кукурузу.

«Чтобы увидеть прогулки капибар на улице, необходимо учесть, что те любят гулять при температуре не меньше +10 градусов. Также они нередко проводят время в маленьком садике в левой части вольера, около их зимнего домика», — сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

В марте стало известно о пополнении в семействе пингвинов Гумбольдта. Через несколько месяцев сотрудники Московского зоопарка смогут определить их пол.