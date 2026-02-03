Медики НИИ имени Джанелидзе спасли 45 человек с обморожениями конечностей с начала зимы в Петербурге

В отделении термических поражений НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе оказывают помощь пациентам как с ожогами, так и с обморожениями. Руководитель отдела, профессор и доктор медицинских наук Евгений Зиновьев в беседе с «Петербургским дневником» напомнил о важности предотвращения действия поражающего фактора при обеих видах травм.

При обморожении нарушается кровоток, поэтому основная рекомендация — носить теплую и удобную одежду и обувь и избегать употребления алкоголя на морозе. В случае сильного обморожения необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь, чтобы избежать некроза тканей.

Евгений Зиновьев подчеркивает, что разогревать ткани нужно изнутри с помощью теплоизолирующих повязок на фоне восстановления кровотока. Для этого применяются вазоактивные препараты, которые могут использоваться только врачами в хирургических стационарах.

Врачи советуют согреть пораженный участок теплой (но не горячей) водой в ожидании скорой помощи. Не рекомендуется использовать снег, массаж или приближать отмороженные части тела к открытому огню или нагревательному прибору.

Заведующий отделом термических поражений призывает всех петербуржцев не оставаться равнодушными и не проходить мимо человека, лежащего на морозе.

«Нельзя проходить мимо лежащего на морозе человека. Может быть, у него инфаркт, инсульт или его избили. Человек не должен оставаться на морозе, он не может оценить свое состояние. Если он лежит, нужно вызвать скорую помощь, полицию», — обратился Зиновьев к горожанам.