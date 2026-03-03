Медиатехнолог Набатникова подчеркнула, что нейросети закрывают запрос на дешевый и массовый контент

Усталость от контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, уже дает о себе знать. Люди стремятся к большему качеству и прозрачности. Когда создание контента с помощью нейросетей становится доступнее, сам факт их использования теряет свою исключительность, рассказала медиатехнолог, член Экспертного клуба «Дигория», директор по развитию Корпорации AIR Екатерина Набатникова в комментарии RuNews24.ru .

Она отметила: «Переизбыток однотипных картинок, сценариев и текстов с одинаковым „нейросетевым привкусом“ формирует ощущение шума. Мы очень вероятно придем к практике явной маркировки: „сгенерировано человеком“ и „сгенерировано нейросетью“».

При этом, по словам эксперта, ИИ-контент никуда не исчезнет. У него уже есть стабильная аудитория. Нейровидео и картинки нравятся и подросткам, и взрослым. Одни предпочитают юмор и мемы, другие — псевдофилософию, третьи — развлекательные истории.

Набатникова подчеркнула, что нейросети закрывают запрос на дешевый, быстрый, массовый контент, и этот сегмент будет только расти. Следующий этап — полноформатные фильмы и сериалы, которые будут целиком сгенерированы ИИ. Не исключено, что через несколько лет такие проекты станут нормой в кинотеатрах и на стримингах.