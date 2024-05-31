Актриса Анастасия Заворотнюк в детстве хотела стать балериной. Об этом rg.ru рассказала преподаватель танцев, основатель хореографического ансамбля «Лотос» Наталья Киндякова.

Будущая актриса родилась в Астрахани. Ее отец Юрий Заворотнюк работал телережиссером в Астраханском Театре юного зрителя, мать Валентина Заворотнюк — народная артистка РСФСР, служила там же.

Дочь творческих родителей занималась в музыкальной школе и обучалась хореографии в астраханском ансамбле бального танца «Лотос».

«Настя была помешана на танце мечтала быть балериной, блистать на сцене Большого театра. Но отец видел ее только актрисой. Она была очень старательной и энергичной девочкой, обаяние, так же как и у ее матери Валентины, било через край», — вспомнила учительница.

Она уточнила, что юная актриса, несмотря на маленький рост, сильно выделялась среди остальных детей своей харизмой.

Киндякова отметила, что за последние 10 лет семье Заворотнюк пришлось пережить немало горя: скончались ее отец, супруга брата, сам брат, а теперь и актриса.

«Очень соболезную всем родным Насти, особенно маме — Валентине. Правда обеспокоена ее душевным и физическим состоянием», — сказала она.

Заворотнюк умерла 30 мая после пятилетней борьбы с раком головного мозга. Певица Ольга Орлова тайно навещала в больнице умирающую актрису и давала советы по поводу лечения.