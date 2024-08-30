Пенсионеры из Химок отправят более тонны гумгруза в Курскую область

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Члены клуба «Активное долголетие» в Химках собрали гуманитарный груз для жителей Курской области. Пенсионеры передали более тонны медикаментов, средств личной гигиены и продовольствия.

Жителям Курской области уже отправили более трех тонн гуманитарного груза из Химок.

«В посылку вошло все то, что необходимо нашим ребятам и мирным жителям. Это одежда, медикаменты, средства личной гигиены, продукты, а также детские письма. Все это лично доставлю в точку назначения», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Необходимые вещи собрали силами неравнодушных жителей, депутатов, волонтеров и общественников.

«Нам очень приятно вносить свой вклад в общее дело. Каждый раз ждем приезда Артура Маратовича домой, чтобы он рассказал всем участникам, как прошла его поездка. Он также нам показывает видео, где бойцы выражают благодарность за нашу помощь», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Елена Соломина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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