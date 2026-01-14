Автоэксперт Ладушкин отметил, что исправный аккумулятор хорошо переносит длительный простой машины зимой

Автоэксперт Евгений Ладушкин в беседе с Pravda.Ru рассказал, что запуск двигателя после морозов не требует особых действий, если аккумулятор исправен, хорошо заряжен и автомобиль технически обслужен.

Как отметил специалист, современные автомобили хорошо переносят длительный простой, и дополнительные манипуляции после морозов обычно не нужны. Главная причина трудностей при запуске — разряженный аккумулятор, которому может не хватить энергии для пуска двигателя, привело слова эксперта ИА «ПензаПресс».

При севшей батарее стартер может крутить, но двигатель так и не заведется — энергии просто не хватит для пуска. В этом случае нужно проверить заряд аккумулятора и при необходимости восполнить его.

Снимать аккумулятор и заносить его домой в тепло стоит только при длительном простое — на месяц и более. За одну-две недели исправная батарея не успевает разрядиться, поэтому такие меры излишни, подчеркнул Ладушкин.