МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения населения 2 октября

МЧС проверит системы оповещения населения 2 октября. В этот день сирены и громкоговорители сработают по всей стране. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — подчеркнули в МЧС.

С помощью проверки сотрудники министерства убедятся, что все системы доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций находятся в рабочем состоянии.

Ранее крупное ЧП произошло 27 сентября на автозаправочной станции в Новом Хушете в Дагестане. В результате взрыва на АЗС погибли 13 человек. Ранения получили 23 местных жителя.

После этого прокуратура начала проверку всех заправок в регионе.