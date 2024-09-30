МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения населения 2 октября
МЧС проверит системы оповещения населения 2 октября. В этот день сирены и громкоговорители сработают по всей стране. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.
«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — подчеркнули в МЧС.
С помощью проверки сотрудники министерства убедятся, что все системы доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций находятся в рабочем состоянии.
Ранее крупное ЧП произошло 27 сентября на автозаправочной станции в Новом Хушете в Дагестане. В результате взрыва на АЗС погибли 13 человек. Ранения получили 23 местных жителя.
После этого прокуратура начала проверку всех заправок в регионе.
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МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения населения 2 октября
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