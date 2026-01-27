Все заявки жителей оперативно включают в график уборки снега в Подмосковье после метели

Сильные снегопады продлятся в Подмосковье 27 и 28 января. Коммунальные службы региона работают в усиленном режиме: на улицах устраняют последствия непогоды десятки единиц техники и дворники.

Главные дороги и улицы города — связность районов и подъезд к соцобъектам.

Магистрали и трассы — обеспечивающие сквозной проезд транспорта, а так же маршруты общественного транспорта.

В Солнечногорске на линии по округу вышли более 200 единиц техники и 300 дворников. В приоритете расчистки, согласно утвержденному плану:

Работу общественного транспорта держит на контроле. Проверяется регулярность выходов всех рейсов. Все дороги, по которым ходит общественный транспорт и осуществляется подвоз детей к образовательным учреждениям расчищаются в приоритетном порядке.

«Все поступающие заявки от жителей оперативно обрабатываются и включаются в общий график», — подчеркнули в администрации.

На уборке общественных пространств и дворовых территорий задействовано еще 560 человек и свыше 200 единиц техники, а также средства малой механизации.

«Также в уборке примут участие 109 дорожных рабочих. Профильными службами предусмотрена возможность дополнительно привлечь к уборочным работам еще 43 единицы техники: 4 КДМ, 10 МТЗ, 19 погрузчиков, 4 грейдера и 6 роторов», — уточнили в администрации.

На усиленный режим работы переведены также коммунальные службы Балашихи. Здесь с последствиями снегопада борются 140 дорожных рабочих и десятки единиц техники, в том числе 25 самосвалов.

В региональном главке МЧС предупредили жителей не только о сильной снеге в эти дни, но и гололеде, и снежных заносах на дорогах.

Водителей призвали воздержаться от поездок, а пешеходов — ходить по снежной кромке и быть осторожными.