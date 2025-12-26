В 2025 году мессенджер MAX заблокировал более 700 тысяч подозрительных аккаунтов. Об этом сообщила пресс-служба VK.

«Партнерство нацмессенджера с лидирующими российскими компаниями в области кибербезопасности позволило заблокировать более 700 тысяч подозрительных аккаунтов, удалить более 1 миллиона вредоносных файлов», — отметили в пресс-службе.

В 2025 году специалисты Центра безопасности МАХ и МВД России успешно задержали более 40 мошенников, пытавшихся украсть деньги у граждан.

Вместе с полицией удалось вывести из-под влияния злоумышленников более 100 человек. Благодаря сотрудничеству со Сбером по антифрод-мерам удалось спасти от мошенников более 300 миллионов рублей, принадлежащих гражданам.

Центр безопасности МАХ занимается обработкой запросов пользователей и борьбой с мошенничеством. Специалисты центра применяют гибридный подход: сочетают автоматизированные системы и круглосуточный ручной мониторинг обращений.

В 2025 году через кнопку «Пожаловаться» поступило около 600 тысяч обращений. Среднее время ответа на запрос не превышало пяти минут.

Ранее россиян призвали переходить на отечественные почтовые сервисы. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что это может оказаться важным в наступающем году.