МАХ сделали обязательным для получения документов на электронную подпись

Мессенджер МАХ стал обязательным для получения документов на электронную подпись — весь документооборот будет проходить через этот сервис. Подробности сообщило РБК .

Президент Владимир Путин 24 июня подписал закона о национальном мессенджере. Согласно новому закону юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица имеют возможность подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной и усиленной неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ» только через национальный мессенджер.

«В законе речь идет об эксклюзивном бесшовном взаимодействии „Госключа“ с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов», — привело издание слова представителя Минцифры.

Мера призвана популяризировать национальный мессенджер, а для этого необходимы уникальные, незаменимые функции.

Ранее разработчики сервиса сообщили, что приступили к внедрению в мессенджер технологии антифрода. Защитой пользователей от мошенничества займутся команды Сбера и VK.