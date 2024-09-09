Действующие главы регионов вышли в лидеры в субъектах, где состоялись выборы

Единый день голосования завершился в России 8 сентября. Итоги обработки первых протоколов показали, что действующие главы субъектов вышли в лидеры во всех субъектах, где прошли выборы, сообщили «Известия» .

Возможность проголосовать за губернаторов, глав муниципалитетов или депутатов разного уровня была у 57 миллионов человек. В лидерах по явке (по информации на 18:00 по московскому времени 8 сентября) были Башкирия (69%) и Кемеровская область (63%).

Политолог Дмитрий Еловский в беседе с изданием отметил, что главным сюрпризом этих выборов было отсутствие сюрпризов, эксцессов и «черных лебедей».

«Нельзя сказать, что конкуренция отсутствовала. Парламентские партии приняли активное участие в борьбе за должности губернаторов», — выразил уверенность эксперт.

Отдельно он отметил, что прошедшие выборы показали, что политическая система в стране может обеспечить легитимность результата, несмотря на внешние попытки давления. В этом плане, по его словам, показательна ситуация в Курской области, где очень высокий уровень явки.

«Люди демонстрируют политическую самостоятельность и твердость. <…> Люди как бы говорят: мы сами сделаем свой выбор и он будет полностью наш, никто не сможет на него повлиять», — заключил он.