Общество 24 апреля 2024, 09:02 Матвиенко сообщила, что укрупнение российских регионов регулярно обсуждается Матвиенко: вопрос укрупнения регионов пока не стоит в политике РИА «Новости»

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Тема укрупнения российских регионов регулярно обсуждается на экспертном уровне. Но это не самоцель, а вопрос эффективности страны. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В первую очередь я хочу сказать, что на экспертном уровне тема укрупнения регионов обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит», — указала она.

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Укрупнение регионов не является самоцелью. Здесь стоит вопрос об эффективности страны, пояснила сенатор. Но решения будут приниматься только после экономического, научного обоснования, подчеркнула Матвиенко.

На эту тему уже проводили исследования. Факт того, что ниже определенной численности населения регион считается экономически неэффективным, не оспаривается, резюмировала спикер Совфеда.

Также в интервью Матвиенко затронула вопрос с кандидатами в правительство. По ее словам, члены Совета Федерации определятся по ним к 20 мая.